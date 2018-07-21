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سماح أنور: موقفى من ثورة 25 يناير ناتج عن حبى لبلدى.. وأنا فنانة ولست سياسية (فيديو)

السبت، 21 يوليه 2018 12:24 ص
سماح أنور: موقفى من ثورة 25 يناير ناتج عن حبى لبلدى.. وأنا فنانة ولست سياسية (فيديو) الفنانة سماح أنور
كتب أيمن رمضان
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قالت الفنانة سماح أنور، إنها تحب وطنها وتتمنى له التقدم والازدهار وأن موقفها من ثورة 25 يناير ناتج عن حبها للبلد، ولكن هناك من لديهم خلط بين السياسة والوطنية، موضحة أنها فنانة فقد وليس لها علاقة بالسياسة، وتابعت: "من مصلحتى أن تكون بلدى جيدة ويكون بها تكافؤ فرص وتنمية وتقدم.. ولابد من مواجهة تغييب عقول الجماهير.. وأنا فنانة فقط ولست سياسية".

وأضافت سماح أنور، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، عبر فضائية "dmc"، أن الفن والثقافة والإعلام هى من تغذى عقول المواطنين، وتابعت: "وهى المخدر الذى يتعاطاه الجميع ولابد من رفع وعى المواطنين بالصالح من الطالح".

 

ومن حيث حجب الأفلام الهابطة، قالت الفنانة سماح أنور، إن سياسة الحجب والمنع للأفلام الهابطة لن تجدى نفعاً ولابد من رفع وعى الجماهير، مشددة على ضرورة دعم الدولة للمثقفين. 


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