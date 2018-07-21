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سلطان بن سحيم: منع الشعب القطرى عن الحج.. لا يفعلها إلا نظام الدوحة الظالم

السبت، 21 يوليه 2018 08:39 م
سلطان بن سحيم: منع الشعب القطرى عن الحج.. لا يفعلها إلا نظام الدوحة الظالم سلطان بن سحيم
كتب هيثم سلامة
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قال المعارض القطرى الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، نجل أول وزير خارجية لدولة قطر، ليس هناك ظلم أكبر من منع الشعب القطرى عن الحج، ولا يفعلها إلا النظام الظالم القابع فى قطر.

وكتب سلطان بن سحيم، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" أى ظلم أكبر من منع شعبنا من بيت الله؟!أى كبيرة أعظم من صد الناس عن الحج؟! لا يفعلها إلا النظام الظالم القابع فى الدوحة قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبِيلِ اللَّه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الْعَاكف فيه وَالْباد ومن يرد فِيهِ بإلحاد بظُلم نُّذقه من عذاب أليم".

تغريدة سلطان بن سحيم
تغريدة سلطان بن سحيم

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