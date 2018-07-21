video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 02:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عاطل قبل ترويجه 11 كيلو من مخدر الفودو فى الشرابية

السبت، 21 يوليه 2018 12:50 م
سقوط عاطل قبل ترويجه 11 كيلو من مخدر الفودو فى الشرابية ضبط عاطل يروج الحشيش فى الشرابية
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
إضافة تعليق

تمكنت مباحث قسم شرطة الشرابية، من ضبط عاطل لقيامه بترويج مخدرى الفودو والحشيش على زبائنه فى المنطقة، وتم ضبط بحوزته 11 كيلو من مخدر الفودو، وكمية من الحشيش، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الشرابية مفادها أن محمد.أ.ع. 21 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 6856 لسنة 2016م الشرابية " مخدرات " يزاول نشاطا إجراميا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من  منطقة سكنه  بدائرة القسم مكاناً لنشاطه الاجرامى.

 

بإعداد الأكمنة بأماكن تردده تمكن الضابط بمباحث القسم  وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 11 كيلو جرام، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام، مبلغ مالى 9790 جنيها، و4 هواتف محمولة.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهواتف لتسهيل اتصاله بعملائه، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عامل سرق هاتف محمول من فلسطينى وعاطل وسائق بحوزتهما مخدرات بالبحر الأحمر

ضبط 38 قضية مخدرات وسلاح نارى وتنفيذ 140 حكما فى حملة أمنية بالجيزة

سقوط 3 متهمين بحوزتهم بانجو وهيروين وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

مخدر الحشيش

مخدر الفودو

الحشيش

الاتجار فى الحشيش

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة