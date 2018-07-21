سقوط عاطل قبل ترويجه 11 كيلو من مخدر الفودو فى الشرابية

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

تمكنت مباحث قسم شرطة الشرابية، من ضبط عاطل لقيامه بترويج مخدرى الفودو والحشيش على زبائنه فى المنطقة، وتم ضبط بحوزته 11 كيلو من مخدر الفودو، وكمية من الحشيش، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الشرابية مفادها أن محمد.أ.ع. 21 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 6856 لسنة 2016م الشرابية " مخدرات " يزاول نشاطا إجراميا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من منطقة سكنه بدائرة القسم مكاناً لنشاطه الاجرامى.

بإعداد الأكمنة بأماكن تردده تمكن الضابط بمباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه، وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 11 كيلو جرام، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام، مبلغ مالى 9790 جنيها، و4 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهواتف لتسهيل اتصاله بعملائه، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.