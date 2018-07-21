سفير بغداد: لم نسلم الكويت كشفا بـ 43 ألف اسم من "البدون" أصلهم عراقى

الكويت أ ش أ

أكد سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمى، عدم صحة ما تردد عن تسليم السفارة كشوفا تتضمن 43 ألف اسم من فئة غير محددى الجنسية (البدون) المنتمين لبلاده إلى الحكومة الكويتية.

وقال الهاشمى – فى تدوينه له على حسابه بـ "تويتر" – "تسائل الكثير عن إشاعة تفيد بأن السفارة العراقية قد زودت السلطات الكويتية بقوائم 43 الف إسم من البدون أصلهم عراقى (حسب الادعاء)، وأؤكد هنا بأن الأمر برمته غير صحيح".

تجدر الإشارة إلى أن (البدون) أو غير محددى الجنسية أو عديمى الجنسية، وأخيرا (مقيم بصورة غير قانونية) وفقا لتسمية الحكومة الكويتية، هم فئة سكانية تعيش فى الكويت ولا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول.