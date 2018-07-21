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روسيا تعرب عن استعدادها لقمة ثانية بين ترامب وبوتين

السبت، 21 يوليه 2018 03:27 م
روسيا تعرب عن استعدادها لقمة ثانية بين ترامب وبوتين الرئيس الروسى ونظيره الأمريكى
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، أن روسيا أعربت عن استعدادها لعقد قمة ثانية بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.

 

وأوضحت الصحيفة بحسب موقعها الإلكترونى، اليوم، السبت، أن الحكومة الروسية أعربت عن انفتاحها لقمة ثانية محتملة بين الرئيسين، حتى على الرغم من أن المسئولين فى موسكو لازالوا يتعجبون من العاصفة التى أحاطت باللقاء الأول، الذى عقد بين ترامب وبوتين فى هلسنكى بفنلندا، الأسبوع الماضى.

 

وفاجأ الرئيس الأمريكى مسئولى إدارته والأعضاء الجمهوريين فى الكونجرس، معلنا عن دعوته لنظيره الروسى لزيارة البيت الأبيض لعقد قمة فى واشنطن خريف هذا العام.

 

 


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