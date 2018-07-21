video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

السبت، 21 يوليه 2018 12:09 م
روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية خلال عملية استخراج تابوت الإسكندرية
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

قال موقع روسيا اليوم، إن فتح تابوت الإسكندرية آثار رغبات غريبة لدى بعض الناس، إذ أعرب أكثر من 4 آلاف شخص عن رغبتهم فى شرب السائل الأحمر الذى كان يحيط بالعظام والجماجم داخل التابوب.

 

وأطلق البعض عريضة على موقع Change.org، تدعو للسماح للناس بشرب السائل الخاص بالتابوت الأسود. ويعتقد صاحب العريضة أن ما وصفه بـ"عصير العظام" يجب استخدامه فى مشروب طاقة بحيث يمكن لأى شخص يرغب فى شربه "أن يحصل على قوته ويموت فى النهاية".

 

وبحسب موقع روسيا اليوم فيبدو أن الفكرة راقت للآلاف من الأشخاص الذين وقعوا على العريضة. ويظهر من خلال تعليقات البعض رغبتهم فى تجربة الأمر لكن من الواضح أن الأمر برمته لم يكن يتجاوز كونه مزحة. وعلق الموقع مازحا "نتمنى ألا يكون الملك صاحب الهيكل العظمى لديه وصول إلى الإنترنت فى أى من السرداب المشئومة، تحسبا أن يقرر تلبية طلب الملتمسين. من يدري ماذا يمكن أن يحدث."

 

وعثر على مياه داخل تابوت الإسكندرية المكتشف حديثا والتى يرجح أنها ناتجة عن رشح المياه الموجودة فوق سطح الأرض إلى الأسفل. وعثر بداخله على 3 مومياوات متحللة وهياكل عظمية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

مصر

تابوت الاسكندرية

التابوت

مياه تابوت الاسكندرية




لا تفوتك
فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

خطة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد.. 800 ألف مواطن يحصلون على الكارت الذكى للانتفاع بالخدمات.. طبيب لكل 20 ألف مواطن بـ40 وحدة.. و3 مستويات للعلاج بالمستشفيات.. وهيئة رئاسية تعتمد منشآت المنظومة بالمحافظات

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

10 حرف تراثية ترفع اسم مصر فى بلاد العالم.. الخيامية والصدف وصناعة التللى واليدوية مهن تصارع من أجل البقاء.. خريج كلية نظم ومعلومات يتحدى لإحياء صناعة الصدف.. النقش على النحاس يشتكى غياب السياح بخان الخليلى

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

"4" أسباب تعيد ليفربول إلى لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجديد

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

من العيوب للمميزات.. اعرف شخصية برج السرطان عن قرب

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

الفنان

نحن نعيش فى عصر مصاصى الدماء

دكتور جامعى وزجته الطبيبه يقتلون ابنهم من اجل 400 جنيه . شريحه كبيره من البشر اصبحت تعشق الدماء . اصبح فى المجتمع المصرى شريحه كبيره من عبدة المال تعشق البخل الشديد وتعيش على السنكحه . هؤلاء البخلاء يملكون الملايين ويعيشون على السحت ويأخذون القليل الذى فى ايدى الفقراء . حقا غضب الله قادم لسحق امبراطورية البزرميط العربيه

عدد الردود 0

بواسطة:

فارس

فكرة

لماذا لم نفكر ان وجود ماء في التابوت قد يبدو امر طبيعى وتكون بهذه الطريقة قد تم التخلص من هؤلاء الاشخاص او بمعنى اخر انه تم اعدامهم بهذه الطريقة وان جوانب التابوت صنعت من مادة غير قابلة لامتصاص الماء بل حافظت عليه على مدار كل هذه السنين وبما ان غطاء التابوت يزن اطنان كثيره فلو افترضنا وضع انسان داخل التبوت وفيه الماء بغرض اعدامه غرقا ووضع الغطاء بهذا الثقل لعدم تمكنه من الخروج

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة