روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

كتبت: إنجى مجدى

قال موقع روسيا اليوم، إن فتح تابوت الإسكندرية آثار رغبات غريبة لدى بعض الناس، إذ أعرب أكثر من 4 آلاف شخص عن رغبتهم فى شرب السائل الأحمر الذى كان يحيط بالعظام والجماجم داخل التابوب.

وأطلق البعض عريضة على موقع Change.org، تدعو للسماح للناس بشرب السائل الخاص بالتابوت الأسود. ويعتقد صاحب العريضة أن ما وصفه بـ"عصير العظام" يجب استخدامه فى مشروب طاقة بحيث يمكن لأى شخص يرغب فى شربه "أن يحصل على قوته ويموت فى النهاية".

وبحسب موقع روسيا اليوم فيبدو أن الفكرة راقت للآلاف من الأشخاص الذين وقعوا على العريضة. ويظهر من خلال تعليقات البعض رغبتهم فى تجربة الأمر لكن من الواضح أن الأمر برمته لم يكن يتجاوز كونه مزحة. وعلق الموقع مازحا "نتمنى ألا يكون الملك صاحب الهيكل العظمى لديه وصول إلى الإنترنت فى أى من السرداب المشئومة، تحسبا أن يقرر تلبية طلب الملتمسين. من يدري ماذا يمكن أن يحدث."

وعثر على مياه داخل تابوت الإسكندرية المكتشف حديثا والتى يرجح أنها ناتجة عن رشح المياه الموجودة فوق سطح الأرض إلى الأسفل. وعثر بداخله على 3 مومياوات متحللة وهياكل عظمية.