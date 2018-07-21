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رسالة كريمتى شهيدين بالجيش والشرطة: "نموت كلنا ومصر تحيا وتعيش"

السبت، 21 يوليه 2018 11:23 ص
رسالة كريمتى شهيدين بالجيش والشرطة: "نموت كلنا ومصر تحيا وتعيش" ابنتا شهيدا الشرطة والجيش
كتب محمود عبد الراضى _ ابراهيم حسان _ ريهام عبد الله
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وجهت كريمتا شهيدين من الشرطة والقوات المسلحة، رسالة خلال  حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 

وأكدت أميرة محمد سعد مصطفى عياد، ابنة شهيد القوات المسلحة، أنها لا تنسى يوم استشهاد والدها، فى جسر السويس.

وقالت مى مالك مهران، ابنة عميد الشرطة الشهيد، مالك مهران، فى تأمين محافظة بنى سويف :" تخرج أحمد اخويا.. اللي هيكون سند ليا بعد ابويا ، أنا فخورة أنى بنت البطل".

وتابعتا :"لكل الخريجين انتوا أمل مصر اللى جاى، واثقين أنكم هتكلموا المشوار، مصر قوية ومحروسة، ودم والدي وكل الشهدا مش هيروح هدر "، وأضافتا:"كلكم شايفين طابور الشهداء عندنا مبينتهيش.. واحد شرطة والتاني جيش ونموت كلنا ومصر تحيا وتعيش".

 

 

 

 


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