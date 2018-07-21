رئيس وفد فلسطين يطالب بإدانه مصادرة إسرائيل لأموال أسر شهداء وأسرى فلسطينين

كتبت نورا فخرى

طالب محمد صبيح، رئيس الوفد الفلسطينى، بضرورة إدانة مصادرة اسرائيل لأموال أسر شهداء وأسرى فلسطنين، الذين ضحوا من أجل وطنهم.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التى يستضيفها مجلس النواب المصرى، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم، ضمن الدورة الـ 28 الاستثنائية للاتحاد البرلمانى العربى.

ودعا "صبيح"، إلى ضرورة إضافة هذه الإدانة فى البيان الختامى للجلسة الطارئة، متابعًا: "لا حق لإسرائيل فى مصادرة الأموال بغير حق ويجب إعادتها للسلطة الوطنية للفلسطينية".

وتابع رئيس الوفد الفلسطينى: "نتنياهو يريد إحداث فراغ فى القيادة الفلسطينية ويركز على محمود عباس، وللأسف تتجاوب مع الولايات المتحدة فى ذلك، شكرًا لدولة الكويت على محاولتها عشرات المرات لايقاف محاولات إدانة محمود عباس فى مجلس الأمن، لاسيما وأن الرئيس أبو مازن يتعرض لتهديد حياته الشخصي".

وأشار صبيح، إلى وجود اجتماع لديهم الشهر القادم لترتيب البيت من الداخل، حسب تعبيره.