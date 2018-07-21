رئيس جامعة المنيا يشارك فى معرض وزارة التعليم العالى للبرامج المتميزة (صور)

فريق المحافظات

شارك الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، ووفد مكون من الدكتور مصطفى عبد النبىن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو بكر محى الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصام فرحات المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، فى فعاليات الدورة الثالثة لمعرض التعليم العالى، والذى افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار زير التعليم العالى والبحث العلمى، ونظمته مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى؛ لعرض البرامج المتميزة بالجامعات المصرية، وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة.

وخلال المعرض أكد الدكتور خالد عبد الغفار ، على أهمية تسويق البرامج التعليمية بالجامعات المصرية والمعاهد العالية الخاصة، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع المنظومة التعليمية بفكر تسويقى لإبراز إمكانيات مصر التعليمية بما يساهم فى جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين للدراسة بمصر وبما يتواكب مع الوسائل الحديثة للتعليم.

وأشار الدكتور جمال أبو المجد ، إلى مشاركة الجامعة ببرامجها المتميزة بكليات الهندسة والصيدلة وطب الأسنان والحاسبات والمعلومات والعلوم والتربية إضافة إلى التعريف بكلياتها العشرين، مؤكداً على أهمية إقامة تلك المعارض والتى تعد فرصة للجامعات الإقليمية المتميزة التي منها جامعة المنيا، لتعريف الطلاب على أفضل البرامج والتخصصات العلمية بها، بالإضافة للطلاب الوافدين الراغبين الالتحاق بالبرامج المتميزة.

وتجدر الإشارة ، أنه شارك فى فعاليات المعرض 50 جامعة حكومية وخاصة، بحضور رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف العام على المعارض التعليمية، وأحمد جلال مدير عام مؤسسة أخبا اليوم والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين، والدكتور محمد الطيب معاون الوزير للشئون الفنية.



معرض التعليم العالى للبرامج المتميزة



معرض التعليم العالى للبرامج المتميزة



معرض التعليم العالى للبرامج المتميزة



معرض التعليم العالى للبرامج المتميزة