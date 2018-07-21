رئيس جامعة السويس: استقبلنا 170 طالبا خلال المرحلة الأولى للتنسيق

السويس – سيد نون

قال الدكتور سيد الشرقاوى،رئيس جامعة السويس،إن الجامعة استقبلت 170 طالبا خلال المرحلة الاولى لتنسيق الثانوية العامة والتى بدأت من يوم 16 يوليو حتى يوم 20 يوليو بمعامل التى خصصتها الجامعة.

وأضاف الدكتور سيد الشرقاوى فى بيان له،أن جامعة السويس تضم معملين لاستقبال الطلاب، الأول بكلية الآداب ويضم 18 جهاز حاسب آلي، ويقدم الدعم للطلاب 15 موظف من شئون الطلاب لمساعدة المتقدمين في ملئ الاستمارات واطلاعهم على نوعية الدراسة بكل كلية، فضلا عن تواجد المتطوعين من اتحاد الطلاب بالجامعة والذين يقدمون تعريف عن كل كلية بجامعة السويس ونظام الدراسة ونبذة عن المواد.

وأكد الدكتور الشرقاوي، أن هناك معمل أخر بكلية العلوم ومجهز بنفس المستوى ويضم نفس عدد الموظفين وسوف يبدأ العمل به مع المرحلتين الثانية والثالثة، واللتين تشهدا وفود مئات الطلاب يوميا لملء استمارات الرغبات.