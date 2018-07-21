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رئيس "الأمة الكويتى": فلسطين ستظل عصية على الانكسار أمام الكيان الصهيونى - صور

السبت، 21 يوليه 2018 12:06 م
رئيس "الأمة الكويتى": فلسطين ستظل عصية على الانكسار أمام الكيان الصهيونى - صور مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة ورئيس الوفد الكويتى
كتبت : نورا فخرى - تصوير حازم عبد الصمد
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قال مرزوق على الغانم، رئيس مجلس الأمة، ورئيس الوفد الكويتى، إن الدولة الفلسطينية ستظل قوية عصية على الانكسار أمام الكيان الصهيونى.
 
 
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي يستضيفها مجلس النواب  ضمن الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي.
 
 
وانتقد "الغانم"، فى كلمته، غطرسة الصهيونية وتوسع حلم العدو، مضيفاً: "هل نسكت، سيتمادى، نرفض يتغطرسوا، وعندما ندخل فى التنظير البارد وفن الممكن يموت شاب فلسطينى وطفل ببندقية يحملها جبان، وحتى أكون صادقاً القضية الفلسطينية قومية لا يجدى معها ممارسة العدوان و نقول للعالم عواقب ذلك وخيمة ويؤدى إلى التوتر وبيئة حاضنة للعنف والتهديد".
 
 
وقال "الغانم"، كل اجتماع بشأن فلسطين مهم وكل حدث وفاعلية ونشاط يبقى اسم فلسطين حاضراً ومتداولاً، أمراً مهم مهما كانت بساطة تلك الفاعليات، مستطردًا: "هذا الكيان الغاصب يحاول أن ننسى وسعى لذلك ولكن فشل، ستبقي فلسطين مهما فعل العدو وستظل عصية طالما هناك من يظل يتكلم ويشاطر ويفعل وبتفاعل".
 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


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