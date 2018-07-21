دواوين الوزارات × 24ساعة..موقع التنسيق ينتهى من استقبال رغبات المرحلة الأولى

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

صحة المنيا: استقرار حالة 11 مصابا فى حادث الشرفا وخروج 17 تماثلو للشفاء

وزارة التموين:

مكاتب التموين تتلقى 2.8 مليون طلب لاستخراج بطاقات بدل فاقد وتالف خلال 6 أشهر ونسبة الموافقة 92%.. إعادة قيد 150 ألف فرد بعد حذفهم.. واستخراج 700 ألف بطاقة جديدة.. واجتماعات دورية للحفاظ على انضباط المنظومة

وزارة التضامن الاجتماعى:

وزارة التضامن تعلن استمرار معرض ديارنا بمرسى مطروح حتى نهاية يوليو

صور.. "التضامن" تضئ مبانيها بمناسبة مرور 50 عاما على "الأولمبياد الخاص"

وزارة التربية والتعليم:

19 معلومة ترصد آخر ما وصلت إليه "التعليم" استعدادًا لتطبيق النظام الجديد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة عقب إعلانها بيومين.. التعليم: آلاف الطلاب اطلعوا على إجاباتهم.. وعلى المتظلم متابعة الكنترول للتأكد من تجميع درجاته.. الوزارة لطالب الدور الثانى: اعرف لجنة الامتحان من مدرستك

وزارة الإسكان:

الإسكان تنفى بيع 46 فيلا بمرحلة الإنشاء فى "مارينا العلمين السياحى" للأكابر

لأول مرة.. عداد إلكترونى على موقع حجز وحدات العاصمة الإدارية.. الإسكان: حذف الوحدة من الموقع بمجرد حجزها.. نائب وزير الإسكان: الإقبال فاق التوقعات.. ولأول مرة السماح للقصر بالتقدم للحصول على شقة

​ وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف: العمل العام النافع أعلى ثوابًا وأعظم أجرًا

وزير الأوقاف يصدر قرارًا بإقرار الطريقة الصديقية الشاذلية طريقة صوفية



وزارة النقل:

مصادر: وزير النقل يعلن اسم رئيس هيئة السكة الحديد الجديد الأسبوع المقبل

مفاجأة.. السكة الحديد تعتمد لائحة جزاءات جديدة للعاملين.. عقوبة العامل المتسبب فى تصادم قطارين خصم من الراتب 30 لـ60 يوما.. والمتلاعب بالمناقصات بخصم من 10 أيام.. وتلزم العامل بطاعة رؤساءه حتى لو خالف القانون

إغلاق جزئى بميدان هليوبوليس لتحويل مرافق متعارضة مع المترو لمدة يومين

وزارة الزراعة:

الزراعة: لا صحة لطرح أسماك بلاستيكية صينية خطيرة في الأسواق

"الزراعة" تشن حملات على محال بيع طيور الزينة والكلاب والقطط لضبط المخالفين

وزارة التعليم العالى:

موقع التنسيق ينتهى من استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى

مكتب التنسيق ينهى تنسيق رغبات مرحلة المتفوقين مساء اليوم.. مصادر: إعلان نتيجة المرحلة الأولى الإثنين المقبل.. "التعليم العالى": 124 ألف طالب سجلوا رغباتهم إلكترونيا.. وتنسيق الشهادات العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

وزارة الكهرباء:

رسميًا.. مصر تنهى أزمة الكهرباء وتصبح فى مقدمة دول العالم بمجال الطاقة.. ربط 14 ألف ميجاوات من محطات سيمنز الثلاثة بالشبكة القومية.. مصدر: تنفيذ المشروع فى وقت قياسى.. والمحطات توفر الطاقة لـ45 مليون مواطن

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: صرف 435 ألف جنيه مستحقات 5 صيادين باليونان

القوى العاملة: تحويل مستحقات تأمينية لأسر 33 مصريًا عملوا باليونان

وزارة الهجرة:

وزيرة الهجرة تكرم أبناء الشهداء "منسي ومراد فتحي ويحيى حسن" بمعسكر شرم الشيخ