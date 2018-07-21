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حبس حداد متهم بتصنيع الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيق بأوسيم

السبت، 21 يوليه 2018 06:00 ص
حبس حداد متهم بتصنيع الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيق بأوسيم أسلحة نارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أمرت النيابة بحبس حداد متهم بتصنيع الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد اعترافه بأنه استغل عمله وامتلاكه أدوات اللحام فى تصنيع الأسلحة النارية الخرطوش.

كانت مباحث أوسيم تمكنت من القبض على حداد متهم بتصنيع الأسلحة النارية، واعترف أنه استغل عمله وامتلاكه أدوات اللحام فى تصنيع الأسلحة النارية الخرطوش، بالإضافة إلى إصلاح الأسلحة والبنادق، وتحويله الطبنجات الصوت إلى أسلحة حية، حيث يمارس نشاطه داخل مسكنه، ويتردد عليه عملاؤه لبيع الأسلحة لهم.

ووردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم تفيد بتورط "محمود.س" حداد فى تصنيع الأسلحة النارية داخل مسكنه وبيعها لعملائه.

وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته 3 طبنجات معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، وبندقية خرطوش، و7 طبنجات صوت، بالإضافة إلى عدد من الأسلحة النارية المعدة للتصنيع، وأدوات تستخدم فى تصنيعها، وحرر محضر بالواقعة.

 

 

 


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