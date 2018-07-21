حبس أمينى شرطة جدد فى واقعة تسريب تحركات الأمن لتجار مخدرات بالأميرية

كتب ـ أحمد إسماعيل

قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، حبس أمينى شرطة جدد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تسريب معلومات أمنية عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصولهما على رشاوى مالية، خلال فترة عملهما فى قسم شرطة الأميرية بالقضية رقم 1 جنايات الأميرية لسنة 2018.

فيما تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحقيقاتها مع 12 أمين شرطة لاتهامهم بتسريب معلومات أمنية عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصولهم على رشاوى مالية، خلال فترة عملهم فى قسم شرطة الأميرية.

وأفادت التحقيقات، أن المتهمين أثناء عملهم بوحدة مباحث الأميرية كونوا تشكيلًا عصابيًا مستغلين عملهم وأثناء تعيينهم خدمات ليلية تواصلوا مع تجار المخدرات "أصحاب دواليب" وأبلغوهم بمواعيد المأموريات التى تستهدفهم، مقابل حصول كل منهم على مبالغ مالية.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتستر على تجار المخدرات بدائرة القسم، والاتفاق على تقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين 700 إلى 7 آلاف جنيه أسبوعيا، حسب نفوذ كل منهم داخل القسم.