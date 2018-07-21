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حبس أخطر تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازته 11 كيلو فودو بالشرابية

السبت، 21 يوليه 2018 02:19 م
حبس أخطر تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازته 11 كيلو فودو بالشرابية مخدر الفودو _ أرشيفية
كتب ــ عبد الله محمود
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امرت نيابة الشرابية، بحبس أخطر تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت 11 كيلو جرام من مخدر الفودو.

 

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، تفيد بقيام "محمد. أ ع" بمزاولة نشاط إجرامى واتجار المواد المخدرة بالمنطقة، متخذا من مسكنه مكانا ووكرا لترويج تجارته غيرالمشروعة.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضابط مباحث قسم الشرابية، وبصحبتهم قوة أمنية، بعدما انتحلوا صفة عاملين، من ضبطه أثناء قيامه بتخزين كمية كبيرة من مخدر "الفودو" فى منزله استعدادا لترويجها بالمنطقة، بلغت 11 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، ومبلغ مالي 9790 جنيها، و4 هواتف محمولة.

 وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف لإستخدامها فى عملية ترويج المواد المخدرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


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