تعرف على 68 فرصة استثمارية تطرحها محافظة الوادى الجديد أول أغسطس

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن ديوان عام محافظة الوادي الجديد، عن طرح عدد كبير من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين من الشركات والأفراد المتخصصين فى مجال المشروعات الزراعية عن المزادات العلنية لعام 2018م، بإجمالى 68 فرصة استثمارية، يتم طرحها بالمزاد العلنى، اعتبارا من أول شهر أغسطس القادم.

وأوضحت المحافظة، أن الاستثمار بالتأجير بنظام (حق الانتفاع لإقامة مشروعات متكاملة ( زراعية – صناعية – حيوانية ) بقصد التمليك وحسب شروط الكراسة وثمن الكراسة الواحدة لكل مزاد تزيد المساحة عن ألف فدان فأكثر 15000 جنيها ومبلغ عشر ألف جنيها لكراسة المزاد اقل من ألف فدان عن جلسة 1 /8 /2018 م، وذلك الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر ديوان عام المحافظة حسب التاريخ المحدد لكل مزايدة فعلى من يرغب الدخول فى المزايدة طلب كراسة الشروط من صندوق استصلاح الاراضى نظير سداد المبلغ الموضح لكل مزايدة يضاف مبلغ 10 جنيهات فى حالة طلبها بالبريد والتقدم فى الموعد المحدد، ودفع تامين ابتدائى قدره مائة جنيها للفدان الواحد يزاد الى 10% فور الرسو ويعتبر قانون 89 لسنة 98 ولائحتة التنفيذية مكملا للإعلان.

وتضمنت الفرص الاستثمارية مايلى :

1- مزايدة علنية رقم (2) بمساحة (35)فدان بمنطقة اللواء صبيح -الفرافرة

2- مزايدة علنية رقم (3) بمساحة (2214)فدان بمنطقة جنوب جبل جنة الكفاح- الفرافرة

2- مزايدة علنية رقم (4) بمساحة (100) فدان بمنطقة الحديق الكفاح -– الفرافرة

3- مزايدة علنية رقم (5) بمساحة (100) فدان بمنطقة شرق الحديق الكفاح – الفرافرة

4- مزايدة علنية رقم (6) بمساحة (100) فدان بمنطقة شرق الحديق الكفاح – الفرافرة

5- مزايدة علنية رقم (7) بمساحة (165) فدان بمنطقة الشيخ مرزوق ابو هريرة - الفرافرة

6- مزايدة علنية رقم (8) بمساحة (70) فدان بمنطقة الخير والنماء -الفرافرة

9- مزايدة علنية رقم (9) بمساحة (344) فدان بمنطقة القس أبو سعيد الكفاح – الفرافرة

10- مزايدة علنية رقم (10) بمساحة (705) فدان بمنطقة غرب سهل بركة – الفرافرة

11- مزايدة علنية رقم (11) بمساحة (560) فدان بمنطقةجنوب عين الحرة الكفاح – الفرافرة

12- مزايدة علنية رقم (12) بمساحة (77) فدان بمنطقة الكفاح – الفرافرة

13- مزايدة علنية رقم(13) بمساحة (420) فدان بمنطقة شمال غرب النهضة – الفرافرة

14- مزايدة علنية رقم (14) بمساحة (189) بمنطقة شمال النهضة - الفرافرة

15- مزايدة علنية رقم (15) بمساحة (50) فدان بمنطقة أبو هريرة - الفرافرة

16- مزايدة علنية رقم (16) بمساحة(42) فدان بمنطقة أبو هريرة - الفرافرة

17- مزايدة علنية رقم (17) بمساحة (164) فدان بمنطقة غرب الخير والنماء - الفرافرة

18- مزايدة علنية رقم (18) بمساحة (251) فدان بمنطقة غرب الخير والنماء - الفرافرة

19- مزايدة علنية رقم (19) بمساحة (30) فدان بمنطقة شرق البركة المساعدة - الفرافرة

20- مزايدة علنية رقم (20) بمساحة (1809) فدان بمنطقة شمال شرق الكفاح - الفرافرة

21- مزايدة علنية رقم (21) بمساحة (300) فدان بمنطقة جنوب سهل بركة الكفاح - الفرافرة

22- مزايدة علنية رقم (22)بمساحة (220) فدان بمنطقة جنوب سهل بركة الكفاح - الفرافرة

23- مزايدة علنية رقم (23)بمساحة (300) فدان بمنطقة جنوب سهل بركة الكفاح - الفرافرة

24- مزايدة علنية رقم (24) بمساحة (301) فدان بمنطقة شمال غرب ابو هريرة - الفرافرة

25- مزايدة علنية رقم (25) بمساحة (355) فدان بمنطقة شرق الامل الخير والنماء - الفرافرة

26- مزايدة علنية رقم (26) بمساحة (179) فدان بمنطقة غرب الخير والنماء - الفرافرة

27- مزايدة علنية رقم (27) بمساحة (200) فدان بمنطقة شمال غرب النهضة – الفرافرة

28- مزايدة علنية رقم (28) بمساحة(895) فدان بمنطقة شمال النهضة – الفرافرة

29- مزايدة علنية رقم (29) بمساحة(183) فدان بمنطقة جنوب شرق ابو هريرة – الفرافرة

30- مزايدة علنية رقم (30) بمساحة(115) فدان بمنطقة القس أبو سعيد الكفاح – الفرافرة

31- مزايدة علنية رقم (31) بمساحة(200) فدان بمنطقة شمال شرق الكفاح - الفرافرة

32- مزايدة علنية رقم (32) بمساحة(200) فدان بمنطقة جنوب غرب سهل بركة – الفرافرة

33- مزايدة علنية رقم (33) بمساحة( 122) فدان شرق الحديق الكفاح – الفرافرة

34- مزايدة علنية رقم (34) بمساحة( 100) فدان بمنطقة القس أبو سعيد الكفاح – الفرافرة

35- مزايدة علنية رقم (35) بمساحة(96) فدان بمنطقة غرب مدينة الفرافرة – الفرافرة

36- مزايدة علنية رقم (36) بمساحة(113) فدان بمنطقة غرب مدينة الفرافرة – الفرافرة

37- مزايدة علنية رقم (37) بمساحة(200) فدان بمنطقة اسمنت – الداخلة

38- مزايدة علنية رقم (38) بمساحة(500) فدان بمنطقة طريق الداخلة العوينات – الداخلة

39- مزايدة علنية رقم (39) بمساحة(200) فدان بمنطقة غرب الموهوب – الداخلة

40- مزايدة علنية رقم (40) بمساحة(100) فدان بمنطقة الجديدة – الداخلة

41- مزايدة علنية رقم (41) بمساحة(50) فدان بمنطقة بناحية موط – الداخلة

42- مزايدة علنية رقم (42) بمساحة(200) فدان كثبان رملية بمنطقة طريق المطار – الداخلة

43- مزايدة علنية رقم (43) بمساحة (100) فدان بمنطقة الموهوب – الداخلة

44 - مزايدة علنية رقم (44) بمساحة(100) فدان بمنطقة غرب الموهوب – الداخلة

45 - مزايدة علنية رقم (45) بمساحة(70) فدان بمنطقة غرب الموهوب – الداخلة

46 - مزايدة علنية رقم (46) بمساحة(400) فدان بمنطقة شرق غرب الموهوب – الداخلة

47 - مزايدة علنية رقم (47) بمساحة(200) فدان بمنطقة غرب الموهوب – الداخلة

48- مزايدة علنية رقم (48) بمساحة(191) فدان بمنطقة غرب الموهوب – الداخلة

49 - مزايدة علنية رقم (49) بمساحة(100) فدان بمنطقة القصر- الداخلة

50- مزايدة علنية رقم (50) بمساحة( 120) فدان بمنطقة الجهاد بغرب الموهوب – الداخلة

51- مزايدة علنية رقم (51) بمساحة( 100) فدان بمنطقة الموهوب – الداخلة

52- مزايدة علنية رقم (52) بمساحة(80) فدان بمنطقة ابار حسن بعزب القصر – الداخلة

53 - مزايدة علنية رقم (53) بمساحة(100) فدان بمنطقة غرب موط – الداخلة

54- مزايدة علنية رقم (54) بمساحة(200) فدان بمنطقة القلمون – الداخلة

55- مزايدة علنية رقم (55) بمساحة(50) فدان بمنطقة أبار حسن بعزب القصر – الداخلة

56- مزايدة علنية رقم (56) بمساحة(200) فدان بمنطقة الموهوب – الداخلة

57- مزايدة علنية رقم (57) بمساحة(30) فدان بمنطقة اسمنت – الداخلة

58- مزايدة علنية رقم (58) بمساحة(150) فدان بمنطقة اسمنت – الداخلة

59- مزايدة علنية رقم (59) بمساحة (100) فدان بمنطقة غرب الموهوب – الداخلة

60- مزايدة علنية رقم (60) بمساحة(20) فدان بمنطقة غرب الموهوب – الداخلة

61- مزايدة علنية رقم (61) بمساحة(50) فدان بمنطقة تنيدة بمركز بلاط – الداخلة

62- مزايدة علنية رقم (62) بمساحة(100) فدان بمنطقة بقرية المنيرة – الخارجة

63- مزايدة علنية رقم (63) بمساحة(300) فدان بمنطقة بقرية المنيرة – الخارجة

64- مزايدة علنية رقم (64) بمساحة(100) فدان بمنطقة غرب مطار الخارجة – الخارجة

65- مزايدة علنية رقم (65) بمساحة(200) متر مربع ( لإقامة مدشة علف بمنطقة الخارجة 1- الخارجة

66- مزايدة علنية رقم (66) بمساحة(200) فدان بمنطقة خلف مطار الخارجة – الخارجة

67- مزايدة علنية رقم (67) بمساحة (7377) فدان بمنطقة ابو منقار – الفرافرة

68- مزايدة علنية رقم(1) بمساحة (83,50) فدان بمنطقة اللواء صبيح -الفرافرة

وذلك لتأجير بنظام (حق الانتفاع لإقامة مشروعات متكاملة ( زراعية – صناعية – حيوانية ) بقصد التمليك وحسب شروط الكراسة وثمن الكراسة الواحدة لكل مزاد تزيد المساحة عن ألف فدان فأكثر 15000 جنيها ومبلغ عشر الف جنيها لكراسة المزاد اقل من ألف فدان عن جلسة 31 / 7/2018 م.