تعرف على شروط المشاركة بمهرجان الصعيد المسرحى للفرق الحرة 10x نقاط

أسيوط – هيثم البدرى

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن فتح باب التقدم للمشاركة فى مهرجان الصعيد المسرحى للفرق الحرة من الشباب والمقرر انعقاده فى الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر القادم بالمحافظة.

وأكد ياسر الدسوقى، فى بيان على أهمية الثقافة فى نشر القيم والمبادئ والقضاء على العادات والتقاليد الخاطئة ومواجهة الأفكار المتطرفة وبث روح الولاء والانتماء وحب الوطن لدى النشء فضلاً عن تنمية واكتشاف المواهب الشابة.

وننشر شروط التقدم للمشاركة فى المهرجان:

1- أن تكون الفرق المتقدمة للمشاركة من محافظات الصعيد "أسيوط، المنيا، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، الوادى الجديد، الأقصر، قنا، البحر الأحمر، أسوان"

2- ألا يزيد سن أعضاء الفريق المشارك فى المهرجان عن 35 سنة وقت المشاركة .

3- ألا يزيد عدد فريق كل مسرحية عن 10 أفراد من الجنسين متضمن مخرج العرض المسرحي.

4- تقديم عرض مسرحى جديد يتم تنفيذه خصيصًا للمسابقة الرسمية للمهرجان .

5- ألا تزيد مدة العرض عن 45 دقيقة ولا تقل عن 30 دقيقة.

6- أن يناقش العرض المسرحى قضايا اجتماعية برؤى جديدة وغير تقليدية.

7- ألا يحتوى العرض المسرحى على أفكار تحض على الكراهية.

8- ضرورة الالتزام بحضور كافة العروض ،وورش التدريب الخاصة بالمهرجان والتوقيع على استمارة المشاركة الخاصة بالمهرجان.

9- تتحمل إدارة المهرجان نفقات الإقامة والانتقالات على أن تمنح الفرق المشاركة فى المسابقة الرسمية دعم مالى لإنتاج العرض المسرحى المشارك.