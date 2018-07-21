تعرف على تفاصيل تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بمليار و 200 مليون جنيه فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

عقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، اليوم السبت، اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحى المتكامل الثانى "lSSlP2 " وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى ومستوى الأعمال المنفذة.

وقال المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه أسيوط، إنه تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى المتكامل والممولة بقرض من البنك الدولى، بتكلفة أكثر من 1.2 مليار جنيه، والتى ينفذ بها مشروعات بمركز أسيوط فى قرى "موشا ـ شطب ـ ريفا ـ دير ريفا ـ الزاوية"، ومركز البدارى فى قرى "النواميس ـ وادى الشيح ـ العتمانية ـ النواورة ".

وشدد "صلاح" خلال الاجتماع على ضرورة التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالجدول الزمنى للانتهاء من المشروعات قبل نهاية العام الحالى 2018م وذلك لتعظيم الاستفادة من القروض الممولة من البنك الدولى، والانتهاء منها فى مواعيدها المحددة وفقا للخطة الزمنية للاعتمادات المالية، كما أصدر تعليماته بسرعة صرف المستخلصات والمستحقات للشركات المنفذة حتى يتسنى لها سرعة التنفيذ ، وتذليل أى معوقات لتنفيذ المشروع ، والمتابعة الميدانية للمشروعات من قبل شركة المياه والمكتب الاستشارى للمشروع.



رئيس مياه أسيوط يشدد علي الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بـ 9 قري قيمة مليار جنيه (1)



رئيس مياه أسيوط يشدد علي الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بـ 9 قري قيمة مليار جنيه (2)



رئيس مياه أسيوط يشدد علي الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بـ 9 قري قيمة مليار جنيه (3)