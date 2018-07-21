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السبت، 21 يوليه 2018 04:47 م
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تحرير 541 مخالفة مرورية وضبط 4 سائقين لتعاطيهما المخدرات بمطروح

السبت، 21 يوليه 2018 04:17 م
تحرير 541 مخالفة مرورية وضبط 4 سائقين لتعاطيهما المخدرات بمطروح حملة مرورية -أرشيفية
مطروح _ حسن مشالى
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نظمت إدارة مرور مطروح حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير الأمن، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 541 مخالفة مرورية، وتحصيل 13 ألف جنيه غرامات فورية، وضبط 4 سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 78 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

 كما تم أخذ عينات عشوائية من 30 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 4 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

ومن ناحية أخرى، تمكنت حملة لشرطة المرافق بمديرية أمن مطروح، من ضبط وتحرير 120 مخالفة متنوعة، و364 قطعة من السلع والأدوات، بشوارع وميادين مطروح، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها.

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن حملة شرطة المرافق، من ضبط 120 حالة إشغال طريق، ومخالفات نظافة و محلات بدون ترخيص وباعة جائلين، كما تم ضبط 30 حالة إشغال وبضائع لباعة متجولين، بإجمالى 364 قطعة من البضائع والسلع والأدوات، وسلمت جميعها لمجلس مدينة مطروح، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


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