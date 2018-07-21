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تجديد حبس 4 متهمين بعد خطفهم طفل بمركز دراو للحصول على فدية مالية

السبت، 21 يوليه 2018 12:51 م
تجديد حبس 4 متهمين بعد خطفهم طفل بمركز دراو للحصول على فدية مالية حبس - أرشيفية
أسوان ندى سليم
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أمرت نيابة دراو، اليوم السبت، بتجديد حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف طفل بمركز دراو، مقابل الحصول على فدية مالية، من والده 160 ألف جنيه و5 غوايش ذهبية.

 

يأتى ذلك بعدما أدلى المتهمون وهم كل من "أشرف.س " صاحب مصنع بلاط، و"إيهاب ,ف "سائق توك توك، و"سعيد.ص " سائق توك توك، "وشريف – س" سائق، باعترافاتهم أمام النيابة باتفاقهم على خطف الطفل إبراهيم. م"، نظرا لعمل والده جواهرجى طمعا فى الحصول على فدية مالية منه، وبالفعل قاموا بمراقبة الطفل واستغلوا انشغال أسرته بحفل زفاف أحد جيرانهم وقاموا باختطافه من خلال توك توك وفروا هاربين.

 

وأكد المتهم الأول أشرف.س، صاحب مصنع بلاط، باعترافاته أمام النيابة، على أنه وبقية الجناة كانوا يمرون بضائقة مالية، لذا جاءت إلى أذهانهم خطة خطف الطفل، لافتا إلى أن دوره فى الجريمة كان مراقبة الطفل أمام محل سكنه، خاصة بعدما علموا أن أسرته منشغلة عنه بسبب حفل زفاف أحد جيرانهم بالمنطقة.


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