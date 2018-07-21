تجديد حبس عامل 15 يوما لقتله فلاحا لسيره فى أرضه بشبين القناطر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبين القناطر تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة اتهامه بقتل مزارع لسيره فى أرضه.

البداية لتلقى العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، إشارة من المستشفى بوصول "وص ع" 45 سنة مزارع جثة هامدة إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد.

تم إخطار اللواء محمد الألفى، مدير إدارة البحث الجنائى فانتقل العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل جار المجنى عليه بينهما خلافات سابقة بسبب قيام المجنى عليه بالسير فى أرض زراعية ملك المتهم وقام الأهل والجيران بفض هذه المشاجرات ويوم الحادث تجددت الخلافات عندما شاهد المتهم المجنى عليه يسير مرة آخر ى فى أرضه فنشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بإخراج سكين وطن المجنى عليه عدة طعنات أودت بحياته فى الحال.

تمكن المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز شبين القناطر والنقيب أيمن سليمان معاون المباحث من القبض على المتهم ويدعى "أ.أ" 26 سنة عامل وأرشد عن السكين المستخدم فى الواقعة وأحيلا المتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام جددها قاضى المعارضات 15 يوما.