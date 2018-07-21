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تأييد براءة 35 من حملة الماجستير والدكتوراه فى اتهامهم بالتجمهر

السبت، 21 يوليه 2018 06:42 م
تأييد براءة 35 من حملة الماجستير والدكتوراه فى اتهامهم بالتجمهر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، بتأييد ببراءة 35 شخصًا من حملة الماجستير والدكتوراه، بعد قبول الاستئناف المقدم على تغريمهم بتهمة التجمهر أمام مجلس الوزراء.

كانت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، قضت بتغريم 35 من حمَلة الماجستير والدكتوراه، 50 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وذلك بتهمة التظاهر بدون تصريح أمام رئاسة مجلس الوزراء، للمطالبة بتعيينهم وفقًا للشروط والضوابط التى أقرها القانون.

ووجهت لهم النيابة العامة تهم التظاهر والتجمهر واستعراض القوة وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل المواصلات ومجموعة من الاتهامات الأخرى.


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