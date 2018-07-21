تأجيل إعادة إجراءات 4 متهمين على إعدامهم لـ 19 سبتمبر

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة إجراءات 4 متهمين محكوم عليهم، بالإعدام شنقاً لتشاجرهم مع آخرين، ما أودى بحياة مواطنين بمصر القديمة لجلسة 19سبتمبر، لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه، وعضوية المستشارين جمال السمرى، وأحمد رضوان ومحمد عبد الحافظ، وأمانة سر صبحى عبد الحميد وعادل الشيخ.

كان المتهمون مصطفى محمد محمد أحمد وشقيقه عمرو محمد محمد أحمد وشهرته عمرو كراس، 29 سنة ومحمد فؤاد عبد اللطيف وكريم محمد خلف وشهرته كريم خلف، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة بعد القبض عليهم لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم تقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم كون الحكم الصادر بحقهم غيابيا فحددت لهم محكمة الاستئناف دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت حكمهم السابق بعد قبول الطلب المقدم منهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدى طاهر وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم، قضت وبإجماع الأراء بالإعدام غيابيا ل 11 متهما وهم : مصطفى محمد أحمد وشقيقه عمرو محمد محمد أحمد وشهرته عمرو كراس، 29 سنة ومحمد فؤاد عبد اللطيف وسيد مصطفى محمد عبد العال، وشهرته سيد حلاوة ومحسن محمود عبد الرحمن إسماعيل وشهرته محسن عبد الرحمن وتامر أحمد خلف وشهرته تامر الشيخ وكريم محمد خلف وشهرته كريم خلف، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة وطارق الأباصيرى فرج عزب وأحمد الأباصيرى فرج عزب، 22 سنة، جزار وعمرو فرج عزب السيد، 33 سنة، صاحب محل ألبان.