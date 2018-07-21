video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل إعادة إجراءات 4 متهمين على إعدامهم لـ 19 سبتمبر

السبت، 21 يوليه 2018 01:52 م
تأجيل إعادة إجراءات 4 متهمين على إعدامهم لـ 19 سبتمبر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة إجراءات 4 متهمين محكوم عليهم، بالإعدام شنقاً لتشاجرهم مع آخرين، ما أودى بحياة مواطنين بمصر القديمة لجلسة 19سبتمبر، لتنفيذ طلبات دفاع المتهمين.

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه، وعضوية المستشارين جمال السمرى، وأحمد رضوان ومحمد عبد الحافظ، وأمانة سر صبحى عبد الحميد وعادل الشيخ.

 

كان المتهمون مصطفى محمد محمد أحمد وشقيقه عمرو محمد محمد أحمد وشهرته عمرو كراس، 29 سنة ومحمد فؤاد عبد اللطيف وكريم محمد خلف وشهرته كريم خلف، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة بعد القبض عليهم لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقهم تقدموا بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم كون الحكم الصادر بحقهم غيابيا فحددت لهم محكمة الاستئناف دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت حكمهم السابق بعد قبول الطلب المقدم منهم.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدى طاهر وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم، قضت وبإجماع الأراء بالإعدام غيابيا ل 11 متهما وهم : مصطفى محمد أحمد وشقيقه عمرو محمد محمد أحمد وشهرته عمرو كراس، 29 سنة ومحمد فؤاد عبد اللطيف وسيد مصطفى محمد عبد العال، وشهرته سيد حلاوة ومحسن محمود عبد الرحمن إسماعيل وشهرته محسن عبد الرحمن وتامر أحمد خلف وشهرته تامر الشيخ وكريم محمد خلف وشهرته كريم خلف، 26 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة وطارق الأباصيرى فرج عزب وأحمد الأباصيرى فرج عزب، 22 سنة، جزار وعمرو فرج عزب السيد، 33 سنة، صاحب محل ألبان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تأمر بحبس المتهمين بخطف طفل المرج 4 أيام على ذمة التحقيق

اخبار الحوادث

اخبار مصر

الحكم بالاعدام

جنايات القاهرة

الحوادث اليوم




لا تفوتك
روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة