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السبت، 21 يوليه 2018 10:36 ص
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بولندا ترفض دخول أكثر من 25 ألف أوكرانى خلال النصف الأول من 2018

السبت، 21 يوليه 2018 09:31 ص
بولندا ترفض دخول أكثر من 25 ألف أوكرانى خلال النصف الأول من 2018 رئيس بولندا
أ ش أ
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أعلنت قوات حرس الحدود البولندية أنها رفضت دخول اجمالى 902ر24 مواطنا أوكرانيا إلى أراضيها خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يزيد بنحو 43 % من معدلات نفس الفترة من العام الماضي.


وقالت حرس الحدود البولندية فى بيان (نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية) إن قرار رفض دخول الأراضى البولندية خلال النصف الأول من عام 2018 استهدف 902ر24 مواطنا أوكرانيا، منهم 649ر24 كانوا على الحدود المشتركة مع أوكرانيا.


وأشار البيان إلى أن ما يقرب من 40% من أعداد هؤلاء الأوكرانيين لم يحصلوا على الموافقة لدخول الأراضى البولندية نظرا لعدم امتلاكهم الأوراق المناسبة لتبرير اقامتهم فى بولندا.


فى الآونة الأخيرة، أصبحت العلاقات بين كييف ووارسو أكثر توترا بسبب الخلافات حول القضايا التاريخية، إذ تدين بولندا منظمة القوميين الأوكرانيين بزعامة بانديرا وشوخيفيتش، التى قتلت الكثير من البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية، بينما تمجدها السلطات الأوكرانية الحالية، وتعتبر عمليات جيش المتمردين الأوكرانيين آنذاك عمليات بطولية. وبسبب تفاقم هذه الخلافات حظرت بولندا مرور البضائع الأوكرانية عبر أراضيها خلال الفترة الأخيرة.

 

 


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