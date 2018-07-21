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بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

السبت، 21 يوليه 2018 12:00 ص
بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، فى أعمال إغلاق جزئى فى ميدان هليوبوليس بسبب تحويل مرافق متعارضة مع المرحلة الرابعة لمترو الأنفاق، على أن تبدأ الأعمال الساعة 12 ليلاً وتنتهى الساعة 6 صباح السبت، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

 

وستجرى الأعمال بعدما حصلت على تصريح تنفيذ تغيير خط مياه قطره 500 مم بميدان هليوبوليس بشارع المتتزه أمام مستشفى هليوبوليس فى الاتجاهين بطول 4 أمتار لكل اتجاه، وقطع شارع الحجاز أمام كنيسة العذراء"، وستكون الأعمال ليلاً فقط مما يستلزم إجراء إغلاق جزئى للطريق.

 

كما سيتم تنفيذ أعمال بالمرحلة الثالثة تشمل تنفيذ أعمال لحام وربط مواسير بشارع عبد العزيز فهمى حتى شارع المنتزه أعلى الرصيف، بدءًا من الساعة 12 ليل الجمعة حتى 6 صباح السبت 21/7/2018.

 

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة بالتنسيق مع وكيل الإدارة لقطاع الشرق مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.


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