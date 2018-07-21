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انعقاد جلسة طارئة لـ"اتحاد البرلمان العربى" اليوم حول تداعيات قضية القدس

السبت، 21 يوليه 2018 09:30 ص
انعقاد جلسة طارئة لـ"اتحاد البرلمان العربى" اليوم حول تداعيات قضية القدس مجلس النواب
كتبت ــ نورا فخرى
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يشهد مجلس النواب المصرى اليوم السبت، انعقاد الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية لاتحاد البرلمان العربي، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس الاتحاد، في جلسته الطارئة لرؤساء المجلس والبرلمانات العربية.

يأتى الاجتماع بناء على طلب دولة الكويت وعدد من الدول العربية لبحث تداعيات قضية القدس في ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الاخيرة في القضية الفلسطينية، ومن المتوقع أن يقيم الدكتور علي عبد العال مأدبة غداء على شرف رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة في الاجتماعات في (البهو الفرعوني) بمقر المجلس.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تسلم فى الخامس من أبريل الماضى، رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، رسميا، لمدة عام، وذلك خلفاً لنظيرة المغربي حبيب المالكى.


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