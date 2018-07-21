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السبت، 21 يوليه 2018 08:55 ص
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اليوم.. محاكمة طارق النهرى و3 آخرين بـ "أحداث مجلس الوزراء"

السبت، 21 يوليه 2018 08:00 ص
اليوم.. محاكمة طارق النهرى و3 آخرين بـ "أحداث مجلس الوزراء" الفنان طارق النهرى
كتب أمانى الأخرس
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، السبت، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، محاكمة الفنان طارق النهرى، و3 آخرين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى، غيابيًا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهرى فى إبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.

 

 

 


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