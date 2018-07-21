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القوى العاملة: الاثنين إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل بمناسبة 23 يوليو

السبت، 21 يوليه 2018 11:15 ص
القوى العاملة: الاثنين إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل بمناسبة 23 يوليو محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أصدرت وزارة القوي العاملة منشورا لمديرياتها بالمحافظات، لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ إجازة  23 يوليو للعاملين بالقطاع الخاص بالمنشآت والشركات التابعة لكل محافظة.
 
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فى بيان، أن بعد غد الأثنين الموافق 23 يوليو، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الثورة، معربا عن خالص التهاني لعمال مصر بهذه المناسبة.
 
وقال "سعفان" إن عيد الثورة يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.
 
 

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اجازة ثورة 23 يوليو

اجازة القطاع الخاص




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