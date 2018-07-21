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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو

السبت، 21 يوليه 2018 12:28 م
القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو الفريق محمد زكى وزير الدفاع
كتب زكى القاضى
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بعث الفريق محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى، رئيـس الجمهوريـة، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة جاء فيها:

 

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو المجيدة التى كانت وستظل انجازا وطنيا بطوليا حمل لواءه طلائع القوات المسلحة التى خرجت فى الثالث والعشرين من يوليو فى حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وإقامة الحكم الوطنى الصادق وبناء الجيش القوى القادر على حماية الوطن.

 

واليوم وبعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو التى حمل لواءها الشعب ولبى ندائها القوات المسلحة فإن شعب مصر العظيم بقياداته الواعية قادر على صنع مرحلة جديدة من تاريخه تجسد ارادته الحرة وتفجر طاقاته القادرة على مواصلة مسيرة الوطن الحضارية والتاريخية، وفق الله سيادتكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها.

 

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

 

وأصدر الفريق محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزيـر الدفاع والإنتاج الحربـي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأبطال القوات المسلحة البواسل فى سيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بالذكرى 66 لثورة 23 يوليو المجيدة.

 

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لأفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.


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