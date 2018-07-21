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السبت، 21 يوليه 2018 09:51 م
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القوات العراقية تفتح الطرق المؤدية لساحة التحرير عقب انسحاب المتظاهرين

السبت، 21 يوليه 2018 09:02 م
القوات العراقية تفتح الطرق المؤدية لساحة التحرير عقب انسحاب المتظاهرين القوات العراقية - أرشيفية
(أ ش أ)
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فتحت السلطات العراقية الطرق المؤدية لساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بعد انسحاب المتظاهرين.

وكانت القوات الأمنية قد قطعت - فى وقت سابق اليوم - بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تحسبا لوجود تجمعات محتملة فى الساحة.

وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم فقد تظاهر العشرات من المواطنين فى ساحة التحرير بمنطقة الباب الشرقى وسط بغداد.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع يونيو الحالي، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار لعدد من الأحزاب السياسية.

 


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