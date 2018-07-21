القوات الأوكرانية ترصد 29 انتهاكا وقصفا لمواقعها فى دونباس

كييف (أ ش أ)

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، تعرض مواقعها للقصف 29 مرة فى منطقة دونباس بشرق البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود أوكرانيين.

وقال المكتب الإعلامى التابع لـ"عملية القوات الموحدة" الأوكرانية -فى بيان بثته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية-، إن قوات روسية انتهكت 29 مرة نظام الهدنة مستخدمة قاذفات قنابل يدوية ورشاشات ثقيلة وأسلحة صغيرة.

وكان الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو قد أعلن فى 30 أبريل الماضى انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" فى دونباس بشرق أوكرانيا وأن يتم تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت فى شهر أبريل عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين اللتين أعلنتا انفصالهما من جانب واحد، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة ، بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد على 10 آلاف مدنى.