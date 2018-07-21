الغاز الطبيعى بقرى الأقصر والمحافظ يشدد على جدول زمنى قصير للتنفيذ

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت محافظة الأقصر من أعمالها فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى بكافة مدن وقرى المحافظة بعناية شركة غاز مصر، وذلك لإنهاء المعاناة التى تقع على المواطنين مع أسطوانات البوتاجاز ولتسهيل الحصول على الغاز فى المنازل، وفى إطار دعم المدن والقرى بخطوط وشبكات الغاز الطبيعى بالمحافظة، التقى محمد بدر محافظ الأقصر بالمهندس ياسر صلاح رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر ، والمهندس خالد رسلان مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى ورؤساء المراكز والمدن لمتابعة سير أعمال خطة إدخال الغاز الطبيعى وتوصيله لكافة مدن وقرى المحافظة.

واستعرض المهندس خالد رسلان مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى، مع المحافظ ما تم تنفيذه من خطة توصيل خطوط الغاز الطبيعى بمراكز ومدن محافظة الأقصر، حيث بلغت نسب تنفيذ الأعمال بمدينة الأقصر إلى 90 % تنفيذ فعلى بواقع 38 ألف شقة ، وبلغت نسب تنفيذ الأعمال بمدينة القرنة إلى 50 % ، كما تم الأنتهاء من كافة أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمدينة البياضية ويتم دراسة بدء أعمال التوصيل لمناطق الحبيل والزناقطة ومنشأة العمارى خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعى للقرى التابعة للمدن بمجرد أنتهاء كافة أعمال الصرف الصحى وترفيقها، ومن جانبه شدد محافظ الأقصر على رؤساء المدن والمسئولين إنهاء كافة إجراءات تسليم الأعمال للشركة لبدء العمل وفقاً للجداول الزمنية المحددة لكل منطقة.

وأضاف المهندس خالد رسلان مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى، أنه تم التنسيق مع كل من اللواء عبد الله عاشور رئيس مجلس مدينة أرمنت، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، للبدء فى تنفيذ محطات الغاز الطبيعى المغذية لكلا المدينتين، موضحاً أن المحطة المغذية لمدينة أسنا سيتم إنشاؤها على قطعة أرض بمساحة 2500 متر وسيتم البدء فى تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمحطة بداية من سبتمبر المقبل كما سيتم بدء أعمال الخط الرئيسى الممتد من المحطة إلى داخل مدينة أسنا من خلال عمليات الحفر الموجه، حيث سيلتقى الخط بـ 9 خطوط ما بين صرف صحى ورى وذلك لضمان عدم تعطيل مجرى المياه بها.

وأضاف مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى، أنه بالنسبة لمحطة تغذية مدينة أرمنت جارى أنهاء إجراءات الأرض المخصصة من قبل المحافظة لإنشاء المحطة على مساحة حوالى 2100 متر بقرية السلام بجوار المحطة الرئيسية لشركة جازكو ، ومن المقرر أن تغذى المحطة مدينة أرمنت بالكامل متضمنة مناطق أرمنت الحيط وأرمنت الوابورات وستبدأ أعمال تنفيذ البنية الأساسية للمحطة بداية سبتمبر المقبل وكذلك بمجرد أنهاء أعمال الصرف الصحى بالرياينة سيتم البدء فى توصيل الغاز الطبيعى لها من خلال محطة التغذية الخاصة بالمدينة .

فيما أكد محمد بدر محافظ الأقصر، أنه يجرى دراسة سبل توصيل خطوط الغاز الطبيعى للمنطقة الصناعية بالبغدادى بمدينة البياضية، موضحاً أنه يأتى ذلك فى إطار زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقة الصناعية لذلك تستهدف المحافظة الانتهاء من ترفيق المنطقة بالكامل وإمدادها بخطوط المياه والصرف الصحى والكهرباء، كما يتم دراسة البدء فى إدخال خطوط الغاز الطبيعى لتسهيل إمداد كل مصنع بإحتياجه من الغاز الطبيعى وفقاً لطبيعة عمل المصنع.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن رجال شركة الغاز سيقومون بدراسة المنطقة بالتفصيل ودراسة طبيعة عمل المصانع وتحديد خرائط و أماكن مد خطوط الغاز بالمنطقة وبمجرد إنتهاء أعمال الرفع المساحى والمقايسات سيتم بدء العمل لتكون جاهزة أمام المستثمرين، حيث أنه خلال الفترة الماضية تم تسليم ما يزيد عن 50 عقدا لأراضى بالمنطقة الصناعية بالبغدادى ليبدأ المستثمرون العمل بها ، كما تم تسليم 50 فداناً للأشغال العسكرية لإقامة المجمع الصناعى.

وأوضح محمد بدر، أنه تم البدء فى أعمال تركيب خطوط وشبكات الغاز الطبيعى فى منطقة شارع خالد بن الوليد، والذى يعد من أشهر الشوارع السياحية فى مدينة الأقصر، وقال مدير منطقة الصعيد للغاز الطبيعى المهندس خالد رسلان، أن الغرض من توصيل الغاز الطبيعى إلى منطقة شارع خالد بن الوليد هو تغذية الفنادق السياحية والعقارات والمؤسسات والمبانى الحكومية والخاصة الواقعة فى نطاق الشارع، لخدمة أهالى المحافظة بما يتناسب مع مكانة المحافظة السياحية وما تحظى به من مكانة عالمية.

وأكد محافظ الأقصر محمد بدر، أنه تأتى أعمال توصيل الغاز الطبيعى إلى شارع خالد بن الوليد ضمن خطة ضخمة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشارع، حيث يجرى تطوير البنية التحتية للشارع بالكامل والتى تشمل استبدال خطوط المياه المتهالكة بأخرى جديدة، ومد كابلات كهرباء جديدة لمواجهة الضغوط المتزايدة، وتوسعة الشارع للتغلب على الأزمات المرورية، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بالانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الشارع وإنارته وتجميله طبقاً للجدول الزمنى الموضوع فى مدة لا تتجاوز شهرين ونصف استعداداً للموسم السياحى الجديد، على أن تتم آلية العمل بالتوازى بين المياه والكهرباء والغاز والطرق، موضحاً أنه أصدر تكليفات لكافة رؤساء المدن والمراكز ومسئولى الشبكات والمرافق لأنهاء كافة أعمال الرفع المساحى والمقايسات الخاصة بالقرى المنتهية بها أعمال الصرف الصحى والترفيق للبدء فى توصيل خطوط الغاز الطبيعى لها .

وفى مدينة البياضية قاد العميد محمد إبراهيم عياد رئيس المدينة، جولات بشوارع المدينة لمتابعة أعمال الرصف التى إنطلقت عقب زيارة محمد بدر محافظ الأقصر، حيث تم البدء برصف الطرق التى تم الانتهاء بها أعمال الصرف الصحى وتوصيل خطوط الغاز، وشملت الشوارع التى تم بدء الرصف فيها، شارع مصطفى كامل وشارع الشرطة وشارع الشيخ الذهبى وشارع العصّارة، وسوف يتم رصف وترميم باقى الشوارع بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحى والغاز بها.

كما عقد بقاعة المجلس اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة المهندسة فاطمة مدنى نائب رئيس مركز ومدينة البياضية نائباً عن العميد محمد عياد رئيس مدينة البياضية، بحضور مديرى الإدارات، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات مثل توصيل المرافق الحيوية لعدد من المناطق، ومتابعة بعض المشروعات الخدمية الجديدة مثل المنطقة الصناعية بالبغدادى، ومتابعة مشروع الصرف الصحى والغاز الطبيعى بالمدينة وقرى الحبيل والبغدادي، وكذلك خطة التجميل التى تشهدها المدينة وفى مجال التعليم الانتهاء من المدارس الجديدة فى المركز، وبالنسبة للشباب والرياضة دراسة انشاء ملعب كرة قدم خماسى جديد.