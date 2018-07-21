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السبت، 21 يوليه 2018 12:22 م
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العثور على جثة مجهولة الهوية بها إصابات بترعة المحمودية فى البحيرة

السبت، 21 يوليه 2018 10:23 ص
العثور على جثة مجهولة الهوية بها إصابات بترعة المحمودية فى البحيرة غريق - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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عثر أهالى قرية البيضا التابعة لمركز شرطة كفر الدوار على جثة لشخص مجهول الهاوية طافية على سطح مياه ترعة المحمودية بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار من الأهالى بوجود جثة طافية بمياه ترعة المحمودية، أمام قرية البيضا بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بانتشال جثة لذكر مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر، قمحى البشرة يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين وجود إصابات بجروح رضية بالجبهة والعضدين العلوين وخروج دماء من الأذن اليسرى والفم.

وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره بوجود الإصابات المشار إليها، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه وتحرر المحضر اللازم.


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