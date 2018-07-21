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الشرطة الروسية: مقتل ضابطى شرطة فى هجوم بداغستان

السبت، 21 يوليه 2018 12:01 ص
الشرطة الروسية: مقتل ضابطى شرطة فى هجوم بداغستان الشرطة الروسية - أرشيفية
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قال متحدث باسم الشرطة الروسية إن ضابطى شرطة قتلا، عندما تعرضت دوريتهما لهجوم من مسلحين فى جمهورية داغستان المضطربة ذات الأغلبية المسلمة.

وتقع داغستان بجوار الشيشان التى خاضت فيها موسكو حربين دمويتين ضد انفصاليين منذ انهيار الاتحاد السوفيتى فى عام 1991، وكثيرا ما تواجه قوات الأمن عنفا من متشددين هناك.

وقال المتحدث: "قتل أحدهما على الفور بينما توفى الآخر فى المستشفى إثر مهاجمة مسلحين لدورية للشرطة من سيارة"، ولم يعرف عدد المهاجمين".

وفى فبراير، أطلق رجل الرصاص على حشد لدى مغادرته كنيسة فى داغستان مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين على الأقل.

 

 


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