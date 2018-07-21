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السبت، 21 يوليه 2018 02:03 م
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السيطرة على حريق بمخزن نباتات عطرية فى الفيوم دون إصابات

السبت، 21 يوليه 2018 01:19 م
السيطرة على حريق بمخزن نباتات عطرية فى الفيوم دون إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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تمكن رجال الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمخزن للنباتات العطرية بناحية أبو جنشو دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

وكان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً بنشوب حريق بمخزن نباتات طبية وعطرية، بعزبة محمود خليل بناحية أبو جنشو، وانتقل ضباط الحماية المدنية إلى مكان الحريق،، وتم إخماده دون حدوث إصابات أو وفيات.

 

وبالفحص تبين أن المخزن مكون من طابق واحد مبنى بالطوب الأبيض، ومسقوف بالبوص والجريد على مساحة 1000 متر ملك المواطن "احمد ط أ" 23 سنة عامل، وأسفر الحريق عن إحتراق 5 طن من النباتات العطرية.

 

بسؤال مالك المخزن، أكد مضمون ما جاء بالفحص ورجح نشوب الحريق بسبب قيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل دون قصد ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحادث.


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