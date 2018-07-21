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السبت، 21 يوليه 2018 05:27 م
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السيطرة على حريق اندلع فى مقاعد مدرسة بطوخ

السبت، 21 يوليه 2018 04:30 م
السيطرة على حريق اندلع فى مقاعد مدرسة بطوخ مدرسة - أرشيفية
القليوبيه-نيفين طه
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شب حريق فى كمية من المقاعد الخشبية والديسكات بمدرسة الجلاء الابتدائية بمدينة طوخ، وانتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة عليها دون وقوع أى خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
وتلقى المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ بلاغا بوقوع حريق بمدرسة الجلاء الابتدائية بطوخ، وتم إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى فانتقلت سيارات الإطفاء بالمدينة، وتم السطيرة على النيران.
 
وبالمعاينة تبين أن النيران اندلعت فى كميات من المقاعد القديمة بجوار سور المدرسة، ونجحت قوات الإطفاء فى السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى  المدرسة والفصول ولم تقع أى خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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