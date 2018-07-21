السيسي لابنة الشهيد محمد مصطفى عياد: "إذا كان يكفيكى نحضر فرحك هنحضر"

كتب محمود عبد الراضي ـ إبراهيم حسان – ريهام عبد الله

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الخريج مصطفى مالك مهران، نجل الشهيد العميد مالك مهران إمام مدير إدارة مرور بنى سويف، والخريج أحمد محمد سعد مصطفى عياد، نجل الشهيد العميد محمد سعد عياد، بالصعود على المنصة والوقوف بجانب شقيقتهن.

وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من قائد طابور بكلية الشرطة بضرورة أن ينادى سلام سلاح، وقال الرئيس بعد سلام السلاح: "أرجوا يكون لينا فقرة، دائما فى هذه المناسبات نحيى فيها شهدائنا ومصابينا، ونأكد فيها إن إحنا أبدا لن ننساهم".

وأضاف الرئيس السيسى موجها حديث لأميرة محمد سعد مصطفى عياد، ابنة الشهيد العميد محمد سعد عياد قائلا: "إذا كانت أميرة بتقول إن بابا كان هيحضر فرحها.. إن كان يكفيكى إن إحنا نحضر فرحك هنحضر فرحك".