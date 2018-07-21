video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 يوليه 2018 12:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي لابنة الشهيد محمد مصطفى عياد: "إذا كان يكفيكى نحضر فرحك هنحضر"

السبت، 21 يوليه 2018 11:35 ص
السيسي لابنة الشهيد محمد مصطفى عياد: "إذا كان يكفيكى نحضر فرحك هنحضر" أبناء الشهداء على المنصة
كتب محمود عبد الراضي ـ إبراهيم حسان – ريهام عبد الله
إضافة تعليق

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الخريج مصطفى مالك مهران، نجل الشهيد العميد مالك مهران إمام مدير إدارة مرور بنى سويف، والخريج أحمد محمد سعد مصطفى عياد، نجل الشهيد العميد محمد سعد عياد، بالصعود على المنصة والوقوف بجانب شقيقتهن.

 

وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من قائد طابور بكلية الشرطة بضرورة أن ينادى سلام سلاح، وقال الرئيس بعد سلام السلاح: "أرجوا يكون لينا فقرة، دائما فى هذه المناسبات نحيى فيها شهدائنا ومصابينا، ونأكد فيها إن إحنا أبدا لن ننساهم".

 

وأضاف الرئيس السيسى موجها حديث لأميرة محمد سعد مصطفى عياد، ابنة الشهيد العميد محمد سعد عياد قائلا: "إذا كانت أميرة بتقول إن بابا كان هيحضر فرحها.. إن كان يكفيكى إن إحنا نحضر فرحك هنحضر فرحك".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رسالة كريمتى شهيدين بالجيش والشرطة: "نموت كلنا ومصر تحيا وتعيش"

وزير الداخلية: الشرطة أنجزت خطوات هامة فى مواجهة النشاط الإرهابى والإجرامى

الرئيس السيسي يكرم أوائل طلاب كلية الشرطة بحفل تخرجهم

ابناء الشهداء

السيسى

كلية الشرطة

تخريج دفعة جديدة




لا تفوتك
بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

بدء الإغلاق الجزئى بميدان هليوبوليس فى مصر الجديدة بسبب أعمال مترو الأنفاق

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

شيرى عادل فى أول تغريدة بعد زواجها من معز مسعود:صلوا على من كان لا يجرح أحداً

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

جماهير ريال مدريد تهاجم كريستيانو رونالدو بعد الرحيل إلى يوفنتوس

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

صور.. نقل تابوت الإسكندرية الأثرى إلى مقابر مصطفى كامل

حماس تعلن التوصل لتهدئة فى غزة بجهود مصرية وأممية

حماس تعلن التوصل لتهدئة فى غزة بجهود مصرية وأممية

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

صور.. وزير التموين: ربط المكاتب والمديريات إلكترونيا لإضافة المواليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة