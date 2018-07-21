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السكة الحديد: تحديث إشارات خط "القاهرة - بنى سويف" وإدخاله بالخطة العاجلة

السبت، 21 يوليه 2018 03:00 ص
السكة الحديد: تحديث إشارات خط "القاهرة - بنى سويف" وإدخاله بالخطة العاجلة المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تقرر تحديث إشارات خط القاهرة - بنى سويف، بطول 120 كم لمواجهة حوادث القطارات التى يشهدها هذا الخط نتيجة ارتفاع كثافة القطارات التى تتحرك عليه يوميًا.

 

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إدخال هذا الخط ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات واستحداث نظام إشارات جديد على خطوط السكك الحديدية، لافتًا إلى أنه تقرر التعجيل بهذا الخط.

 

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أن نظام الإشارات المستحدث يحقق السيطرة الكاملة على تشغيل حركة القطارات ويقلل تدخل العنصر البشرى فى حركة مسير القطارات، وهو ما سينعكس على إجراءات السلامة.


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