السجن المشدد 15 عاما لسائق وصاحب مزرعة لخطفهما شابا وطلب فدية بالقليوبية

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار أيمن ربيع شعيب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد فتحي حلمي وأحمد محمود عبداللطيف دهشان، بحضور أحمد ابراهيم العسكرى وكيل النيابة وبأمانة سر محمد عبدالوهاب أبوطالب ومصطفى الشوبري، اليوم السبت، بمعاقبة كل من "عبد الله. س" صاحب مزرعة دواجن و"عبد الرازق. ج" سائق بالسجن المشدد 15 عاما مع إلزامهما بدفع 10 آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني وجنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصروفات الجنائية ومصاريف الدعوى المدنية، لخطفهما شاب من أسرته ومطالبتهم بدفع نصف مليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه في مدينة الخانكة.

ترجع القضية عندما تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بلاغا بقيام شخصان بخطف "حماده. أ" قاصر من أسرته ومطالبتهما لوالده بدفع نصف مليون جنيه فدية مقابل إطلاق سراحه.