الرئيسية أخبار عالمية الخارجية الروسية: لافروف وبومبيو بحثا الجهود اللازمة لحل أزمة سوريا السبت، 21 يوليه 2018 04:36 م وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ونظيره الأمريكى مايك بومبيو رويترز إضافة تعليق أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ونظيره الأمريكى بومبيو بحثا الجهود اللازمة لحل الأزمة الإنسانية فى سوريا. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. روسيا: لافروف وبومبيو يلتقيان على هامش قمة ترامب وبوتين.. الاثنين المقبل روسيا تقول إنه يجرى بحث اجتماع محتمل بين لافروف وبومبيو روسيا اخبار روسيا الخارجيه الروسيه اخبار العالم بومبيو لافروف جماهير أستون فيلا ترحب بـ ناصف ساويرس وتتوقع عودة النادى لحصد البطولات روسيا اليوم: 4 آلاف شخص يرغبون فى شرب السائل الأحمر بتابوت الإسكندرية السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة.. الضباط الجدد يقسمون أمام الرئيس على حفظ الوطن وردع المخاطر.. ويقدمون عروضا عسكرية وقتالية تظهر قوتهم.. ورئيس أكاديمية الشرطة: نشهد ميلاد جيل جديد تربى على ركائز علمية فيديو وصور.. "لو بطلنا نحلم نموت".. "صفاء" كفها الأيمن بلا أصابع واليد اليسرى غير مكتملة.. بارعة بفن الكروشيه وتستخدم الإبرة بمهارة.. تصنع المفارش والفساتين بحرفية عالية.. وتؤكد: نفسى فى مشروع ومعرض لمنتجاتى فيديو.. رئيس أكاديمية الشرطة: الوطن يشهد ميلاد جيل جديد من أبنائه رئيس جامعة القاهرة: 180 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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