الخارجية الروسية: لافروف وبومبيو بحثا الجهود اللازمة لحل أزمة سوريا

رويترز

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ونظيره الأمريكى بومبيو بحثا الجهود اللازمة لحل الأزمة الإنسانية فى سوريا.