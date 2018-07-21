الخارجية الأمريكية تحذر من تخفيف الضغط على كوريا الشمالية

كتبت: إنجى مجدى

حذر وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، من تخفيف الضغط على كوريا الشمالية، مشيرًا إلى انتهاك العقوبات التى سمحت لبيونج يانج باستيراد معدات ومؤن هامة.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، اليوم السبت، فإن الولايات المتحدة تؤكد أن بيونج يانج تنتهك الحد الأقصى للعقوبات الدولية المفروضة على استيراد البترول المكرر، من خلال عمليات نقل غير قانونية من سفينة إلى أخرى.

وقامت الولايات المتحدة بمشاركة أدلة ووثائق فوتوغرافية لتتبع السفن، مع لجنة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، وطالب بومبيو الأمم المتحدة بـ"تطبيق كامل للعقوبات" على كوريا الشمالية حتى التوصل إلى نزع أسلحتها النووية.

وصرّح بعد لقاء مع أعضاء مجلس الأمن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن "تطبيق صارم للعقوبات أمر أساسى"، وطالب أيضا بـ"وقف عمليات النقل غير القانونية" للنفط التى تسمح لبيونج يانج، حسب قوله، بتجاوز الحصص التى تفرضها الأمم المتحدة.