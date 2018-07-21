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السبت، 21 يوليه 2018 10:35 م
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الحكم بالإعدام شنقاً على شخص قتل زوج عشيقته فى مدينة 6 أكتوبر

السبت، 21 يوليه 2018 08:32 م
الحكم بالإعدام شنقاً على شخص قتل زوج عشيقته فى مدينة 6 أكتوبر محكمة_أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار  محمد منصور حلاوه، بالإعدام شنقاً لـ "محمد. خ" والمشدد 15 سنة لشقيقه، والبراءة لكوافيرة علي خلفية اتهامهم بقتل زوج الأخيرة،  بسبب وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول والمتهمة الثالثة .

صدر الحكم بعضوية المستشارين  محمد عمر الأنصارى و خالد مرعي و أحمد رفعت النجار ، وأمانة سر أشرف جابر و محمد الغلبان.

وأسندت النيابة العامة في القضية 4744 لسنة 2011 جنايات أول أكتوبر،   للمتهمين "محمد. خ" ،  وشقيقه أحمد ،  تهمة قتل "رجب .ع"  عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن  بيتا النية وعقدا العزم علي قتله لوجود علاقة غير شرعية  بين المتهم الأول و"زوجة المجني عليه "شيماء. س" .

 

 


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