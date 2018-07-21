الثعابين تحاصر شبرا بخوم بالمنوفية.. مصرع شخصين وإصابة 7 والأزمة مستمرة

المنوفية _ محمد فتحى

حالة من الرعب تخيم على أهالى قرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين بسبب لدغات الثعابين، ليس فقط فى الزراعات ولكن داخل المنازل، فى كل ساعة حالة مصابة، والأغرب أن هذه المأساة لم تكن الأولى بل عاشتها القرية فى نهاية التسعينيات وراح ضحيتها ما يقرب من 50 حالة من ما بين وفيات وإصابات.

يقول وائل عبد العزيز إن أول حالة ظهرت بالقرية يوم الاثنين الماضى وهى للشاب إبراهيم وتوفى على إثرها بسبب عدم وجود رعاية بمستشفى القرية.

واستتكر عبد العزيز عدم تنفيذ ما وعد به الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة من توافر الأطباء الذين يقومون بعلاج المصابين ومتابعتهم داخل المستشفيات وهو ما لم يحدث حتى الآن - على حد قوله - مشيرا إلى أن كل الإصابات يتم نقلها إلى مستشفى قويسنا مما يتسبب فى وفاة الحالات نظرا لتأخرهم فى علاجهم.

ويضيف عبد العزيز أن الثعابين تسببت فى وفاة، إبراهيم معروف 33 عاما، عامل باليومية، واعتماد العزب 55 عاما موظفة بالتموين، وإصابة عماد خطاب ،فوزى دراز، ومحمد إبراهيم إبراهيم جمال حماد، وطفل 9 سنوات، وسيدتين.

وطالب أحمد مختار - من أهالى القرية - الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لحل الأزمة التى ينتج يوميا عنها إصابات عديدة، بناء على توجيهات السيد الأستاذ الدكتورـ وكيل أول الوزارة ـ السكرتير العام لمحافظة المنوفية.

وأعلن الدكتور حمدى السيد جامع مدير مديرية الزراعة عن تشكيل لجنة على أعلى مستوى لبحث ظاهرة انتشار الأفاعى بقرية شبرا بخوم ـ قويسنا وتم الانتقال لموقع الحدث وتمت المعاينة على الطبيعة ووضع خطة عمل وتحديد المسئوليات فى هذا الشأن.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية ،أن إدارة المكافحة بالمديرية والعاملين بالمكافحة بالإدارة الزراعية بقويسنا بالتحرك فورتلقى البلاغ وتم تجهيز الطعم السام لمكافحة الأفاعى وذلك باستخدام بيض المائدة وأمعاء الدواجن كطعم للثعابين للقضاء عليها ووضعها فى الأماكن المحتمل ظهور الثعابين بها ولمكافحة انتشار القوارض الزواحف واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من الآثار السلبية المترتبة على ظاهرة انتشارها .

وكان الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية قد أصدر قرار رقم ( 496 ) لسنة 2018 بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الزراعة بالمنوفية ، لمكافحة انتشار القوارض والزواحف واتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحد من الآثار السلبية المترتبة على ظاهرة انتشارها بدائرة المحافظة ، فضلا عن قيام اللجنة بإعداد تقرير شهرى بما تم إنجازه من أعمال .

و باشرت اللجنة عملها بقرية شبرا بخوم بعد إبلاغ الأهالى عن وجود ثعابين بالقرية.

وأعلن الدكتور حمدى جامع مدير مديرية الزراعة عن أنه تم معاينة البؤر والأماكن المحتمل وجود بها الثعابين بالقرية فضلا عن حقن بيض وأمعاء دواجن بطعوم سامة وتوزيعها على مشارف الأراضى الزراعية والمصارف والترع وأماكن تجمعات الحشائش .

و كلفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة بزيارة القرية وتقديم جميع سبل الدعم اللازم للقضاء على هذه الزواحف والحد من آثارها .

وأكد مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية رفع حالة الطوارئ بالوحدة الصحية بقرية شبرا بخوم ومد فترة العمل على مدار 24 ساعة وتوفير الأمصال اللازمة وتوفير الكوادر الطبية وأطقم التمريض المدربة على التعامل مع أى حالات محتملة ، فضلا عن الدفع بعربة إسعاف بالوحدة الصحية لمواجهة أى حالات طارئة وتنظيم حملات وندوات توعية للمواطنين على كيفية إتخاذ إجراءات الحيطة والحذر وكيفية الوقاية من لدغات الثعابين وتقديم الإسعافات الأولية .

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا إلى سرعة إزالة تجمعات القمامة وتطهير المصارف والترع ورفع تراكمات الهدم لمنع اختباء الثعابين بها حرصا على سلامة المواطنين .

جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة تضم فى عضويتها مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية و نواب رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارت الزراعية ومديرى إدارت الطب البيطرى للمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة و مدير إدرة البيئة وباحث بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة .