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التعليم العالى: 125 ألفا و500 طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق

السبت، 21 يوليه 2018 01:00 ص
التعليم العالى: 125 ألفا و500 طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الأولى للتنسيق السيد عطا المشرف على التنسيق
كتب وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن 125 ألفًا و500 طالب وطالبة من طلاب تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2018 -2019، سجلوا رغباتهم على الموقع الإلكترونى حتى انتهاء الفترة المقررة للمرحلة الأولى.

 

وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تركت الموقع مفتوحًا للطلاب لمدة نصف ساعة زيادة على المدة المقررة، لتكون فرصة لمن يقدمون على الموقع فى هذا التوقيت.

 

كانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلابى 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00% فأكثر 83539 طالبًا، 126807 طلاب.


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