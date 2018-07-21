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"البترول" تعلن موعد تطبيق الأسعار الجديدة للغاز المنزلى والتجارى

السبت، 21 يوليه 2018 09:51 م
"البترول" تعلن موعد تطبيق الأسعار الجديدة للغاز المنزلى والتجارى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتب محمد شرقاوى
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قال حمدى عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن الزيادة فى أسعار الغاز المنزلى والتجارى ستطبق بداية من الأول من شهر أغسطس، مضيفًا أن أسعار الغاز لـ30 متر أصبحت بـ1.75 قرشاً، والزيادة على كل الشرائح 75 قرشاً، والشريحة الأولى هى الأعلى استهلاكا للغاز، مؤكدًا أن الدولة مازالت تدعم اسطوانة البوتاجاز للمواطنين.

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة مازالت تستورد كميات من الغاز المسال لتوفير احتياجات المستهلكين، مضيفًا أن هناك تكاليف باهظة للغاز تطلب زيادة سعره.

وتابع: أنه "من صفر وحتى 30 متر مكعب بـ175 قرشا للمتر، وما يزيد عن 30 متر مكعب وحتى 60 مترا بسعر 250 قرشا للمتر، وما يزيد عن 60 مترا يصل سعره لـ 300 قرش للمتر".


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