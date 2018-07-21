الأمم المتحدة تحث أطراف الصراع فى غزة عن التراجع عن شفير صراع مدمر

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم السبت، عن قلقه البالغ إزاء اشتعال الأوضاع فى قطاع غزة، مطالبا الأطراف المعنية "بالتراجع عن شفير صراع جديد مدمر" حسب تعبيره.

وقال جوتيريس، فى بيان نشره مركز أنباء الأمم المتحدة، "أنا قلق للغاية بشأن التصعيد الخطير للعنف فى غزة وجنوب إسرائيل".

وفى 30 من مارس الماضى، بدأ الفلسطينيون تظاهرات حاشدة احتجاجا على الحصار الإسرائيلى للقطاع الذى تفرضه إسرائيل منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي.

ودعا جوتيريس الفصائل الفلسطينية فى غزة إلى وقف إطلاق صواريخ وطائرات ورقية حارقة تجاه الحدود الإسرائيلية؛ وقال " إن على إسرائيل أن تمارس ضبط النفس لتفادى مزيد من التردى فى الأوضاع".

وأضاف " إن أى تصعيد يعرض حياة فلسطينيين وإسرائيليين على السواء للخطر ، ويعمق الكارثة الإنسانية فى غزة ويقوض الجهود الراهنة لتحسين الأحوال المعيشية ودعم عودة السلطة الفلسطينيية إلى غزة".