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الأمم المتحدة: إنشاء فريق خبراء مستقل لمواجهة التحرش الجنسى

السبت، 21 يوليه 2018 02:04 م
الأمم المتحدة: إنشاء فريق خبراء مستقل لمواجهة التحرش الجنسى الأمم المتحدة- أرشيفية
أ ش أ
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رحب برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) اليوم السبت، بإنشاء فريق خبراء مستقل لمعالجة ومنع المضايقة ، بما فى ذلك التحرش الجنسى والتسلط وإساءة استخدام السلطة.

ووافق البرنامج الأممى على إنشاء فريق الخبراء المستقل تلبية لدعوة مديره التنفيذى ميشيل سيديبى ؛ من أجل زيادة تعزيز تنفيذ سياسته التى لا تتسامح إزاء التحرش الجنسي.

وذكر بيان صادر عن البرنامج الأممى أن فريق الخبراء سيقوم بعد بدء مهمته باستعراض الحالة الراهنة فى سكرتارية البرنامج فيما يتعلق بالتحرش بما فى ذلك التحرش الجنسى وإساءة استخدام السلطة والانتقام والنظر فى أية حالات قد تكون حدثت على مدى السنوات السبع الماضية.

كما سيقوم فريق الخبراء بالعمل على تقييم الثقافة التنظيمية فى المقر والمكاتب الإقليمية والقطرية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز وتقييم فعالية السياسات والإجراءات الحالية ، وسيقدم توصيات أيضا بمجموعة شاملة من التدابير ذات الأولوية بشأن الثقافة التنظيمية والسياسات والإجراءات الخاصة بمواجهة حالات التحرش وبشكل يضمن النزاهة والعدالة فى محاسبة من يزعم قيامه بأية ممارسات تدخل فى إطار التحرش الجنسى أو الانتقام أو سوء استخدام السلطة فى مكان العمل.

 

 


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الامم المتحدة

التحرش الجنسى

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