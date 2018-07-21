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الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السبت، 21 يوليه 2018 11:36 ص
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس  معتدل على السواحل الشمالية  حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على الجنوب  نهارا لطيف ليلا .
 
 
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد،  والرياح  أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وسيناء وخليج السويس.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 37  والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26، ومطروح العظمى 30 والصغرى 24.

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