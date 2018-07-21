افتتاح دورة إعداد معلم تعليم الكبار للمجموعة 16 بكلية التربية بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

افتتح اليوم الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية بجامعة المنوفية، دورة إعداد معلم تعليم الكبار للمجموعة السادسة عشر من المتدربين باشراف الدكتورة هبة الغتمى مدير المركز وأسماء مكى باحث ماجستير صحة نفسية.

يأتى ذلك تحت شعار "معا نستطيع_ مصر بلا أمية" برعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف الدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية ضمن مبادرة جامعة المنوفية لدمج طلابها فى المشروع القومى لمحو الأمية وتعليم الكبار.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة لمدة ثلاثة أيام ويقوم بالتدريب فيها أساتذة متخصصين من كلية التربية.