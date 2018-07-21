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السبت، 21 يوليه 2018 06:28 م
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اعتماد خطة التنمية المحلية لمركز بلاط بتكلفة 12.2 مليون جنيه

السبت، 21 يوليه 2018 04:54 م
اعتماد خطة التنمية المحلية لمركز بلاط بتكلفة 12.2 مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد، عن اعتماد موازنة الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد للمركز والقرى التابعة له بتكلفة إجمالية تصل إلى مليون و293 ألف جنيه، والتى تشمل تنفيذ مشروعات خدمية فى قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية القروية.

وأضاف عباس فى بيان له، أن الخطة تضمنت تنفيذ مشروعات فى قطاع الكهرباء بتكلفة مليون و580 ألف جنيه ومشروعات فى قطاع الطرق بتكلفة 7 ملايين و245 ألف جنيه ومشروعات فى قطاع تحسين البيئة بتكلفة 307 ألف جنيه ومشروع لتديهم الوحدات المحلية القروية بتكلفة مليون و100 ألف جنيه.


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